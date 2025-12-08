Мех разошелся в трендах

На Нью-Йоркской неделе моды официально запретят натуральный мех. Совет дизайнеров Америки объявил, что в следующей зимней коллекции, которую представят в сентябре 2026-го, не будет изделий из норки, шиншиллы и других видов животных. Единственное исключение — мех, который добывают коренные народы в рамках охоты. То есть когда животное пострадало не ради шкурки. Модная столица США постепенно отказывалась от пушистых воротников из-за экоактивистов, которые неоднократно устраивали перфомансы против натурального меха. В частности бренды Coach и Michael Kors уже 10 лет не используют его в коллекциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

При этом во всем мире растет прямо противоположный тренд, отмечает стилист и телеведущая Лина Дембикова: «Мне кажется, что в моде сейчас есть некая дуальность: с одной стороны, Нью-Йоркская неделя моды отказывается от натурального меха, с другой стороны, весь мир двигается к тренду на натуральную кожу и мех, возвращаются винтажные вещи, сделанные из натуральных материалов, поскольку они более качественные, комфортные в носке и более актуальны сейчас.

Готова ли Россия поддержать такой тренд? Нет, наоборот, мы сейчас наблюдаем очень активный рост популярности натурального меха, его возвращение на позиции маст-хэв покупок. Я бы здесь говорила о том, что мы сейчас находимся в некоем противостоянии с решением Нью-Йоркской недели моды. Наш потребитель готов вкладываться, инвестировать, потому что понимает и думает о том, что эта покупка прослужит ему много лет. Даже некоторые европейские люксовые модные дома возвращаются к использованию натурального меха, хотя несколько лет назад отказались и перешли полностью на искусственный материал. Я думаю, что полного отказа от натурального меха не произойдет в ближайшее время».

При этом США все еще находится в числе ведущих потребителей и производителей меха наряду с Россией, Канадой, Италией, Грецией и Китаем. Последнему издание The Guardian отводит 80% мирового оборота таких изделий. Британский совет моды запретил использовать натуральный мех на показах Недели моды в Лондоне еще в 2018 году, однако это лишь незначительно изменило рынок. Спрос на натуральный мех остается настолько высоким, что откажутся от него немногие, считает куратор направления PR в fashion школы Fashion Factory Анна Дубровина: «В последнее время Нью-Йоркская неделя моды уже немножко не в повестке.

Много говорили о том, что бренды, которые в 2000-х были ключевыми на Нью-йоркской неделе моды и задавали тенденции, постепенно уходят: одни переезжают в Европу, другие показываются в Лондоне, Париже или Милане, а некоторые и вовсе выходят за рамки недель моды и устраивают собственные частные показы. Это точно не решение, которое повернет отрасль с ног на голову. Наверное, это тренд, который ближе к более левым с точки зрения политических взглядов столиц, таких как Копенгаген, Берлин, возможно. Там уже давно на уровне законов регулируются правила использования одежды. Как будто это немножко отголоски условной Vogue-повестки, которая, мне кажется, сейчас финальным маятником остановилась на Нью-Йоркской неделе моды».

Среди модных брендов, которые перешли к эко-материалам в своих коллекциях, Stella McCartney, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Calvin Klein и Karl Lagerfeld.

Юлия Савина