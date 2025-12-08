На Дону в общем объеме жилищного кредитования доля семейной ипотеки превысила 85%

В Ростовской области доля семейной ипотеки в общем объеме выдачи жилищных кредитов достигла 85,4%, является одним из самых высоких показателей в стране и превышает общероссийский уровень (72,4%). Об этом сообщила пресс-служба Сбера со ссылкой на данные аналитического центра «Домклик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, Дон традиционно демонстрирует высокую активность на ипотечном рынке и входит в РФ в топ-10 регионов по объемам жилищного кредитования. «Абсолютным лидером в Ростовской области, и в целом по стране, в течение 2025 года остается семейная ипотека, — подчеркнул эксперт. — Так, в октябре доля этой программы составляла 80,6% в общем ипотечном портфеле региона, а в ноябре — уже 85,4%. Донские семьи активно используют возможности семейной ипотеки для улучшения жилищных условий: с начала года ей воспользовались более 8 тыс. жителей региона».

По мнению господина Усачева, семейная ипотека продолжает формировать на Дону устойчивый спрос на жилье, оставаясь наиболее востребованной льготной программой. «Она доступна как на покупку новостроек, так и на вторичное жилье — такая возможность появилась с 1 апреля 2025 года для жителей малых городов», — пояснил эксперт.

По данным «Домклик», в ноябре 2025 года в России выдачи по программе «Семейная ипотека» в целом выросли почти на 10%, по сравнению с октябрем, и превысили 260 млрд руб. Ростовская область вошла в тройку лидеров по доле программы в региональных портфелях после Астраханской области (86,8%) и Ставрополья (86,6%). В то же время в стране спрос на рыночные программы сократился на 5%: с почти 82 млрд руб. в октябре до 77 млрд руб. в ноябре.

Ефим Мартов