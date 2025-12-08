«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Декабрь — важный месяц для российского фондового рынка. Впереди последнее заседание Центробанка по ключевой ставке в 2025 году. Консенсуса нет. Некоторые эксперты считают, что регулятор снизит основной процент на 50 пунктов, другие — что оставит без изменений. Чего ждать инвесторам? Как решение ЦБ отразится на российских активах, прежде всего на рубле? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” обсудил с экспертом цифровой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Олег Богданов: Каких действий и комментариев со стороны ЦБ следует ожидать?

Владимир Зернов: Я жду снижения ставки, потому что регулятору уже нужно оказывать поддержку экономике. Сейчас ставка высоковата по отношению к инфляции. Центробанк не против, если рубль будет слабее. Очевидно, что текущий курс абсолютно некомфортен ни для экспортеров, ни для бюджета. И с этим нужно что-то делать. И ставка — действенный метод. Можно ли воспринимать последние действия регулятора и размещения Минфина как конкретные действия? Пока это только сигналы. У размещения, если мы говорим о юаневых ОФЗ, два стакана — рублевый и юаневый. То есть часть этих облигаций не создала вообще никакого спроса на валюту. И по комментариям Минфина было видно, что они просто хотят дать рынку какую-то эталонную доходность, от которой могли бы считаться другие доходности, размещения частных компаний. Там есть и юаневые и просто замещающие облигации, поэтому я не думаю, что это какой-то важный фактор именно для формирования спроса на валюту. Что касается ключевой ставки, я не верю, что ЦБ будет ее активно снижать, курс рубля сразу пойдет вниз. Успех в борьбе с инфляцией — это курс рубля в первую очередь.

