Путин поручил рассмотреть идею обновлять общественный транспорт за счет денег от штрафов

Президент России Владимир Путин предложил рассмотреть идею направлять деньги от штрафов за нарушение ПДД на обновление общественного транспорта. С таким предложением выступил председатель комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система», глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом, подумать можно,— сказал господин Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам (цитата по сайту Кремля).— Я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать это».

В России действует нацпроект «Инфраструктура для жизни», который предполагает обновление 85% парка общественного транспорта до 2030 года.

