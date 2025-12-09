В Черноземье 10 декабря будет пасмурно и холодно, от -1°C до +1°C

В среду, 10 декабря, жителей Черноземья ожидает холодная и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от -1°C до +1°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит от 0°C до +1°C. В течение дня будет холодно и пасмурно. Утром и днем возможен дождь со снегом. Ветер южный, юго-западный и северо-западный, до 6 м/с.

В Воронеже также ожидается холодная погода: температура составит от -1°C до 0°C, а ветер — до 8 м/с. Весь день будет пасмурно, но утром и днем возможен дождь со снегом.

В Курске утром температура воздуха составит 0°C, днем поднимется до +1°C, а ночью вернется к показателю 0°C. На протяжении всего дня будет пасмурно, утром прогнозируется дождь со снегом. Ветер до 6 м/с.

В Липецке будет холодная погода. Температура утром составит -1°С, днем поднимется до 0°С. Утром и днем ожидается дождь со снегом. Юго-восточный и южный ветер с порывами до 9 м/с.

В Орле в течение дня будет пасмурно и холодно. Утром температура составит -1°C, а ночью поднимется до 0°C. Ветер — до 7 м/с. Утром возможен дождь со снегом.

В Тамбове ожидается холодная и дождливая погода. Утром температура составит -1°С, днем поднимется до 0°C, вечером и ночью останется на том же уровне. Ветер с порывами до 8 м/с. Утром и днем прогнозируется дождь со снегом.