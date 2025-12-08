Жители приграничья Курской области просят не прекращать программу денежной поддержки

В Суджанском районе Курской области жители больше не будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. руб., введенные для поддержки в условиях контртеррористической операции (КТО). Об их завершении 6 декабря сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено героем публикации Фото: Предоставлено героем публикации

«Правительством России принято решение осуществить выплату за декабрь, а после перераспределить средства на другие меры поддержки для восстановления и развития Курской области: нужно дать новый импульс экономике региона»,— пояснил глава региона. По его словам, с начала года на эти выплаты было выделено более 73 млрд руб.

После этого в ряде местных СМИ и в соцсетях было опубликовано видео, где группа беженцев из Суджанского района Курской области собралась 8 декабря у здания администрации Суджанского района (на данный момент находится в Курске на улице Ендовищенской). Они потребовали не прекращать программу ежемесячных выплат. Несколько жителей Суджанского района подтвердили «Ъ-Черноземье», что присутствовали на этой встрече. Судя по видео, к собравшимся вышла советник губернатора Курской области Виктория Пенькова.

«Стоимость аренды квартир за последний год взлетела в три раза. При этом многие продолжают выплачивать ипотеки и кредиты за имущество, которое было утрачено. Чиновники предложили нам вернуться в дома — мы готовы, если они поедут впереди нашей колонны в Суджанский район, который, якобы, уже пригоден для жизни!»,— заявила «Ъ-Черноземье» присутствовавшая на встрече жительница района, многодетная мать Екатерина (имя изменено). Она отметила, что не может получить компенсацию за разрушенное жилье, так как экспертные комиссии не выезжают на закрытую Минобороны территорию.

В результате встречи жители составили публичное обращение к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Александру Хинштейну с просьбой оставить выплату и обратить внимание на их проблемы с жильем.

Глава Суджанского района Алексей Спиридонов отказался комментировать «Ъ-Черноземье» ситуацию, предложив обратиться к нему через министерство информации и печати. Пресс-секретарь губернатора Алена Пучнина не смогла прокомментировать произошедшее и предложила направить официальный запрос, на который ответа получено не было.

В ходе прямой линии 5 декабря господин Хинштейн сообщил, что из федерального бюджета на меры социальной поддержки жителей приграничных территорий Курской области было направлено более 190 млрд руб.

Ульяна Ларионова