Китайская торговля растет без США

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в ноябре составило $111,68 млрд, следует из данных Национального бюро статистики страны. Годом ранее показатель оценивался в $97,33 млрд, в октябре 2025-го — в $90,07 млрд.

Китайский экспорт в прошлом месяце увеличился на 5,9% в годовом выражении и составил $330,3 млрд — это максимум за 11 месяцев. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 3,8%. Судя по статистике, КНР продолжает активно диверсифицировать поставки. Заметнее всего в ноябре вырос экспорт в страны ЕС (на 14,8%), в государства АСЕАН (8,2%), в Японию (4,3%) и Южную Корею (1,9%).

Импорт в КНР в ноябре вырос заметно меньше, чем экспорт,— на 1,9%, до $218,7 млрд. Фактический показатель оказался заметно ниже прогнозного, аналитики ожидали расширения закупок на 2,8%. Скромные темпы роста связаны с сохраняющимися проблемами с внутренним спросом.

За 11 месяцев в целом торговля Китая с другими странами выросла на 2,9%, до $5,75 трлн. Экспорт увеличился на 5,4%, до $3,41 трлн, в том числе за счет расширения поставок удобрений, сельхозпродукции и автомобилей. Импорт за этот период сократился на 0,6%, до $2,34 трлн. Среди прочего снизились закупки стали, природного газа, нефти и угля.

По данным Нацбюро, объем торговли Китая и США в январе—ноябре уменьшился в годовом выражении на 17,5% и составил $514,66 млрд. За 11 месяцев Китай экспортировал в США товары на $385,9 млрд (спад на 18,9%), поставки американской продукции составили $128,76 млрд, просев на 13,2%. Отдельно в ноябре объем торговли двух стран также снизился — на 2,7% в месячном выражении, до $43,84 млрд. По оценке аналитиков Trading Economics, если бы не сокращение доступа Китая к рынку США, рост экспорта КНР по итогам года был бы примерно на два процентных пункта выше.

Товарооборот Китая с Россией в ноябре вырос на 4,5% в месячном выражении, до $20,38 млрд. Экспорт из КНР составил $9,55 млрд (рост на 12,2%), объем встречных поставок практически не изменился и был равен $10,83 млрд. Торговля двух стран за 11 месяцев этого года составила $203,67 млрд, на 8,7% меньше, чем за тот же период 2024 года. Китайские поставки сократились на 11,9%, до $91,6 млрд, российские — на 5,9%, до $112,07 млрд. Среди причин сокращения товарооборота — снижение цен на основные товары российского экспорта в Китай Россией (в том числе на нефть), сложности с расчетами и насыщение рынка РФ китайскими товарами.

Кристина Боровикова