Преюдиция разошлась с экс-банкиром

Соликамский городской суд опубликовал мотивированное решение, которым Агентству по страхованию вкладов (АСВ) было отказано во взыскании свыше 82 млн руб. убытков с экс-бенефициара Экопромбанка Петра Кондрашева и членов его семьи. По мнению агентства, ранее арбитраж установил, что незадолго до банкротства банка ответчики вывели со счетов спорную сумму. В результате деньги были взысканы с АСВ, представитель которого вовремя не оспорил указанные сделки. Истец настаивал, что решение арбитража является преюдициальным для горсуда. Первая инстанция с этим не согласилась, указав, что деньги с АСВ были взысканы не из-за нарушений, допущенных семьей Кондрашевых, а из-за бездействия сотрудников агентства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С иском к проживающему в Вене бывшему бенефициару Экопромбанка Петру Кондрашеву и членам его семьи Агентство по страхованию вкладов обратилось в Соликамский городской суд в конце сентября. Истец пытался взыскать с Петра Кондрашева, его супруги Людмилы и сына Егора убытки размере 76 млн, 955,2 тыс. руб. и 4,2 млн руб. соответственно. В иске к Петру Кондрашеву и его родственникам агентство утверждает, что они намеренно и при злоупотреблении правом совершили сделки, которые причинили ущерб Экопромбанку.

Напомним, 18 августа 2014 года у Экопромбанка была отозвана лицензия. Причиной этого решения послужили высокорисковые банковские операции, которые не принесли ожидаемого дохода. Кредитное учреждение было признано банкротом, функции конкурсного управляющего исполняет АСВ. Сам Петр Кондрашев в России объявлен в розыск по уголовному делу о мошенничестве и фальсификации доказательств.

Заявление агентства к гос­подину Кондрашеву было подано после решения Арбитражного суда Пермского края, который поддержал требования кредитора Экопромбанка Арсения Грищенко в части взыскания с АСВ свыше 82 млн руб. Как установил суд, агентство вовремя не оспорило предбанкротные сделки Петра Кондрашева и членов его семьи. Перед отзывом лицензии у банка они вывели спорную сумму с подконтрольных счетов. Среди прочего речь идет об операциях, которые в 2014 году совершили бывший акционер «Сильвинита» Петр Кондрашев, его жена Людмила и сын Егор. К примеру, 31 января 2014 года господин Кондрашев перевел 1,6 млн евро со своего счета в Экопромбанке на счет в другой кредитной организации. За день до этого его родственники перевели в другие банки более 6,7 млн руб.

В ходе рассмотрения требований к Петру Кондрашеву и двум другим ответчикам из его семьи представители АСВ настаивали, что ряд решений арбитража должны быть преюдициальными для Соликамского городского суда. В частности, было установлено, что господин Кондрашев являлся лицом, контролирующим Экопром­банк. Поэтому одномомент­ный вывод им денежных средств явно свидетельствует о том, что семья Кондрашевых обладала инсайдерской информацией, недоступной иным клиентам банка, и воспользовалась ею, чтобы спасти денежные средства.

Агентство по страхованию вкладов указывало также, что Кондрашевы были привлечены к участию в деле по иску господина Грищенко к АСВ. На них же, по мнению агентства, лежит и вина за причинение ущерба банку и агентству. Последнее, в частности, передало в конкурсную массу кредитной организации спорную сумму с целью исполнения решения суда. Поскольку действия Петра Кондрашева и его родственников были незаконны, то они обязаны выплатить средства АСВ.

В итоге Соликамский гор­суд оснований для удовлетворения иска не усмотрел. В решении указано, что гос­корпорация возместила их в конкурсную массу не из-за действий ответчиков, а в связи с незаконным бездействием управляющего по оспариванию сделок господина Кондрашева. Таким образом, преюдиция в данном случае неприменима. К тому же истец и ответчики не действовали вместе, совместного причинения вреда нет, а значит, в данном случае возможность возникновения солидарной ответственности не предусмотрена законом. Кроме того, сам господин Кондрашев и члены его семьи были привлечены к рассмотрению дела о взыскании с агентства убытков в арбитражном суде, что также подтверждает отсутствие преюдициального значения для возникновения гражданской ответственности ответчиков.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов пояснил, что решение городского суда ему представляется «вполне обоснованным и логичным». Он напоминает, что агентство уже подавало иск о признании этих сделок недействительными, по решению арбитража 82 млн руб. должны быть взысканы в конкурсную массу банка-должника. «В новом иске в суде общей юрисдикции (Соликамский горсуд) АСВ попыталось взыскать те же 82 млн, но уже по другому основанию — как вред, причиненный противоправными действиями. По сути, АСВ хотело получить те же деньги, но в свой прямой доход (как взыскатель), а не в конкурс­ную массу»,— говорит гос­подин Денисов. «Вторичное взыскание тех же денег, но в пользу самого АСВ, привело бы к неосновательному обогащению агентства»,— добавил эксперт.

Впрочем, по его словам, можно использовать и более мощные механизмы в рамках банкротства банка. Речь может идти о привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании в рамках исполнительных производств, а также расширении оспаривания сделок на личное имущество должника. «Именно иск о субсидиарной ответственности представляет для семьи Кондрашевых наибольшую финансовую опасность, а для АСВ — ключевую возможность реально компенсировать ущерб от банкротства банка»,— полагает Артем Денисов.

Адвокат, партнер Адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева говорит, что основанием для взыскания средств с АСВ в арбитражном процессе енадлежащее исполнение им своих обязанностей как конкурсного управляющего банком. «Переложение на семью Кондрашевых ответственности за свое бездействие является ненадлежащим способом защиты. Соответственно, возложить свои убытки на них в рамках данного либо любого другого нового иска невозможно в силу определенных материально-правовых барьеров. Какую бы процессуальную форму ни избрало АСВ, суд будет проверять одни и те же обстоятельства», - объясняет эксперт.

В то же время адвокат не исключает, что агентство может требовать о привлечении бизнесмена и членов его семьи к субсидиарной ответственности в рамках банкротства банка. Если такое требование будет удовлетворено возможно и личное банкротство Петра Кондрашева, в рамках которого могут быть оспорены противоправные сделки

Анастасия Леонтьева