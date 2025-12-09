Авторынок включает пониженную передачу

Количество регистраций новых легковых автомобилей в Петербурге за 11 месяцев сократилось год к году на 16,9%. После реализованных в октябре 8,1 тыс. авто, что стало лучшим результатом с начала года, ноябрь показал снижение к предыдущему месяцу на 23,9%. Падение продаж в первую очередь связано с кредитной политикой: высокие процентные ставки и ужесточение условий выдачи средств заемщикам с высокой долговой нагрузкой заметно сократили объем одобрений автокредитов. Вероятно, тенденция снижения спроса сохранится и в декабре, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За январь — ноябрь 2025 года в Петербурге было продано 56 808 против 68 189 новых легковых авто за аналогичный период прошлого года. В Ленобласти за 11 месяцев на учет стали 17 128 машин против 19 072, подсчитали в «Автостат Инфо» для «Ъ Северо-Запад».

В ноябре в городе зарегистрировали 6171 авто, что по отношению к прошлому месяцу меньше на 23,9% (в октябре — 8113 шт.), и на 17% больше год к году. В регионе продажи за месяц упали (–30,7%), но год к году выросли на 19% — с 1466 шт. в 2024 году до 1755 шт. в 2025-м.

Среди марок в петербургском топе регистраций — Haval. В ноябре городе на учет было поставлено 1235 различных моделей этого локализованного в РФ китайского бренда. Второе место у Lada (618 ед.), третье — у Geely (562 ед.). Марка Tenet, (выпуск налажен на бывшем заводе Volkswagen, ныне АГР, в Калужской области), сумела продать 428 ед. против 368 ед. в прошлом месяце. Белорусско-китайский Belgee закончил ноябрь с показателем 408 ед., Changan — 283 ед., Solaris — 190 ед.

Все бренды снизили количество регистраций к октябрю в среднем на 25–35%. Нарастил объем только Tenet. Самыми продаваемыми моделями ноября стали Haval Jolion, Geely Monjaro, Haval M6, Tenet T4, Haval F7 и Tenet T7.

Объемы продаж в ноябре хоть и снизились, но остались довольно высокими, учитывая пиковые показатели октября на фоне новостей о повышении утильсбора, говорит автоэксперт Денис Гаврилов. Текущее падение отчасти отражает общее охлаждение рынка после его активного роста в 2024 году, добавляет руководитель сектора продаж Авто.ру в Петербурге Анатолий Орленко.

Он уточняет, что на снижение продаж новых автомобилей в регионе в первую очередь повлияла кредитная политика: высокие процентные ставки и ужесточение условий выдачи средств заемщикам с высокой долговой нагрузкой заметно сократили объем одобрений автокредитов.

В то же время на покупательскую способность давит рост цен на новые авто, который вызван инфляцией и повышением утилизационного сбора. В целом утильсбор стал важным драйвером падения спроса: сильный новостной фон вокруг повышения оказывает в том числе и эмоциональный эффект на покупателей. В восприятии людей автомобиль стал еще более недоступной покупкой.

Вероятно, тенденция снижения спроса сохранится до конца этого года под влиянием действующих правил кредитования и ввоза машин, прогнозирует господин Орленко. По мнению господина Гаврилова, падение рынка год к году по итогам декабря останется в границах 15–20%.

В следующем году оживлению рынка может способствовать дальнейшее снижение ключевой ставки. Также на поддержку спроса будут влиять программы непосредственно самих автопроизводителей (например, сохранение программы субсидирования автокредитования) и программы господдержки, говорят эксперты.

Владимир Колодчук