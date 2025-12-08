Загородные дома украшают к празднику

Премиальное оформление загородных домов обойдется москвичам примерно в 500 тыс. руб. Об этом “Ъ FM” рассказали специалисты отрасли. По их словам, спрос на такие услуги вырос по сравнению с предновогодним периодом 2024-го.

О том, какие сейчас есть тренды в оформлении дома к праздникам и сколько это может стоить, “Ъ FM” рассказала руководитель и основатель ивент-студии Decor-Moscow Анастасия Иванчина: «Накануне 2026 года есть повышенный спрос на декоративное оформление загородных домов премиального и корпоративного сегмента. В этом году популярны камерные тусовки, участниками которых являются 10-15 человек, но у них свой мир, корпоративная культура, все оформлено аккуратно и со вкусом. И это не пышные огромное елки, а пусть полутораметровая, но премиального качества, как и декор.

-Какие есть тренды в оформлении в этом году? Грядет год Огненной лошади. Но где она обитает, что это за животное? Это травоядное, поэтому у нас было уже выполнено множество заказов и работ с мхами, сухоцветами, шишками, корой деревьев, даже имитация камня — все идет в ход. Основные тенденции — это геометрия, элегантность в линиях. Сложные оттенки: зеленый хаки, красный марсала, золото, бронза. И, конечно же, игра фактур природы.

Если рассматривать премиальный сегмент, то стоимость полного оформления дома — как правило, это каминная зона, рядом елка, и, например, минималистичный фасадный декор входной группы, напольная композиция, подсветка — начинается от 450 тыс. руб. Самый дорогой вариант — 1,2 млн руб. Это ансамбль надо которым работали художники.

При этом спрос есть не только на декораторов домов, но и на подготовку квартир к праздникам. Специалисты берут на себя все предновогодние хлопоты. И стоить такие услуги могут от нескольких десятков тысяч до пары миллионов, говорит руководитель студии цветов и декора «Зверобой» Ксения Соколова: «Все больше людей украшают свои дома, магазины, офисы. Рост спроса растянулся во времени, потому что в этом году Москву решили украсить с 1 ноября. Поэтому если в 2024-м все вспоминали про оформление где-то в конце ноября, то сейчас этот период растянулся. Некорпоративные клиенты задумываются о декоре в начале декабря, и вот только сейчас приходит запрос.

Сколько может стоить оформление елки или дома? Как обычно, это зависит от пожеланий клиента. Выезд флористов в среднем — от 15 тыс. руб. по рынку. Кто-то сам покупает ель и просит оформление с декором, с лампочками, а кто-то заказывает и ель и украшения. То же самое, если говорить о декоре дома. Если, например, украшать несколькими хвойными композициями или аркой на входной двери, то это обойдется в среднем от 50 тыс. руб. До нескольких миллионов может доходить стоимость декора нескольких зон. Композиция для стола — в среднем от 10 тыс. руб.».

Как сообщают «РИА Новости», главную новогоднюю елку столицы уже спилили. Она достигает 26 м, а размах нижних ветвей 11 м. 10 декабря ель доставят в Кремль, где она будет стоять до 20 января.