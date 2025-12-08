Руслан Кухарук объяснил сбои в работе интернета в ХМАО

Жители Югры столкнулись с массовыми сбоями в работе интернета, о чем сообщил житель Нижневартовска во время прямой линии с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Русланом Кухаруком. Губернатор пояснил, что временные ограничения связи связаны с необходимостью обеспечения безопасности стратегических объектов округа, включая топливно-энергетический комплекс и транспортную инфраструктуру.

Фото: Telegram-канал «Югра Z Официально»

Губернатор подчеркнул, что проблема касается не только Югры, но и многих других регионов России. Он призвал с пониманием относиться к ограничениям, отметив, что власти работают над сохранением доступа к критически важным сервисам даже в условиях перебоев связи.

«Сегодня это проблема, которая касается не только Нижневартовска и нашего региона, но и многих субъектов и муниципалитетов нашей страны. Нужно с пониманием относиться к ограничениям связи, интернета или иных сайтов»,— сказал Руслан Кухарук, добавив, что власти Югры активно внедряют отечественный мессенджер Max. Школы региона уже подключены к системе, через нее предоставляются государственные и муниципальные услуги. Управляющие компании также создают общедомовые чаты.

Мария Игнатова