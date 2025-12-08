Со стороны России на границе с Грузией скопились более 2 тыс. фур

На Военно-Грузинской дороге запретили движение для большегрузов. На таможенном пункте российско-грузинской границы скопилось более двух тыс. грузовиков со стороны России. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.

Проезд через КПП «Верхний Ларс» для грузовиков может занять много времени, предупредили в ГИБДД. Водителей призвали воздержаться от поездок по Военно-Грузинской дороге. В Госавтоинспекции не назвали причину прекращения движения.

7 декабря участок Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии перекрывали для большегрузов из-за ухудшения погоды в Грузии. Ограничения сняли днем 8 декабря.

«Верхний Ларс» — КПП в Республике Северная Осетия—Алания. Военно-Грузинская дорога — единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.