«Мостотрест» анонсировал технические разводки мостов с 8 по 13 декабря

Оператор разводных мостов Санкт-Петербурга СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовал график технических разводок мостов для межнавигационного обслуживания с 8 по 13 декабря. Разводка будет осуществляться в заявленные промежутки, но может занять меньше указанного времени, уточнили в учреждении.

В ночь с 8 на 9 декабря разведут Володарский (с 2:00 до 5:30), Большеохтинский (с 2:00 до 5:00), Благовещенский (с 1:25 до 5:00) и Тучков (с 2:00 до 4:55) мосты.

В ночь с 9 на 10 декабря работы затронут Володарский мост (с 2:00 до 5:30), Благовещенский с (1:25 до 5:00) и Биржевой (с 2:00 до 4:55) мосты.

В ночи с 10 на 11 и с 11 на 12 декабря будут разводить мост Александра Невского (с 2:20 до 5:10), а также Литейный (с 1:40 до 4:45) и Дворцовый (с 1:10 до 4:55) мосты.

В ночь с 12 на 13 декабря будет недоступен для проезда только Троицкий мост (с 1:20 до 4:50).

Артемий Чулков