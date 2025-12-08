Вячеслав Гладков предложил ввести конкурсный отбор врачей с 2026 года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил со следующего года проводить конкурсный отбор при приеме на работу в государственные медучреждения региона. Цель инициативы — создать кадровый резерв из лучших специалистов для повышения качества медпомощи. Об этом стало известно на еженедельном заседании регионального правительства.

«Мы нуждаемся в самых успешных врачах. Со следующего года хочу увидеть конкурс в наши больницы на замещение вакантных должностей врачей и среднего медперсонала»,— сказал губернатор Вячеслав Гладков.

По данным министра здравоохранения области Андрея Иконникова, вакансии врачей сократились с 674 в 2021 году до 39 в конце 2025 года, а среднего медперсонала — с 1478 до 7. В текущем году на работу вышли 95 выпускников целевого набора, еще 61 продолжил обучение в ординатуре. Для дальнейшего повышения доступности помощи планируется введение 23 дополнительных ставок врачей-специалистов. В 2025 году в регионе трудоустроились 243 врача и 501 сотрудник среднего звена.

Ульяна Ларионова