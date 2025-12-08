В Белгородской области до конца года построят и отремонтируют 21 школу и детский сад

Работы по строительству и капитальному ремонту 21 образовательного учреждения должны быть завершены в Белгородской области в декабре 2025 года. В текущем году уже сданы 17 объектов, включая самую большую школу региона. О ходе реализации программы на оперативном заседании сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В текущем году было завершено строительство крупнейшей школы региона «Большая медведица» в поселке Северный Белгородского округа. Еще в 16 учреждениях образования прошел капитальный ремонт — в восьми школах Белгорода, трех — в Губкинском округе, по две школы — в Белгородском и Корочанском округах, а также детском саде «Сказка» в поселке Волоконовка.

По четырем объектам — школам в Старом Осколе, Яковлевском округе и детскому саду в Алексеевском округе — работы продолжаются, но существуют технические риски срыва сроков.

«Динамика по этим объектам есть. Контроль позволяет нам быть уверенными, что при сохранении данной динамики объекты будут введены в эксплуатацию в срок»,— сказал губернатор Вячеслав Гладков. Он поручил заслушать повторный доклад на следующей неделе, отметив, что времени на исправление недочетов остается три недели.

Ульяна Ларионова