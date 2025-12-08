В Екатеринбурге предложили убрать арт-объект «Кто мы, откуда, куда мы идем?»

Член Общественной палаты Сергей Федяков предложил убрать арт-объект «Кто мы, откуда, куда мы идем ?» со здания бывшего приборостроительного завода в Екатеринбурге. Как сообщает портал 66.ru, он считает, что слоган можно заменить на «Екатеринбург — завод по производству смыслов» или «Мы — народ победитель».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В любом случае его уже надо менять. Потому что страшно, когда мы задаем себе этот вопрос каждый день. Такое ощущение, что мы потерялись»,— подчеркнул Сергей Федяков на Совете неравнодушных граждан.

Художник Тимофей Радя установил надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше приборостроительного завода во время Уральской индустриальной биеннале 2017 года. Он также является автором надписи «Жить прошлым», которую демонтировали в июне 2022 года.

Полина Бабинцева