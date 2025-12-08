За 11 месяцев 2025 года в Петербурге ввели более 2 млн. кв. м жилья

В январе-ноября 2025 года в Санкт-Петербурге ввели в эксплуатацию более 2 млн кв. м жилых помещений. Об этом сообщили в городском комитете по строительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За ноябрь ввели 56,6 тыс. кв. м — 75 домов на 1259 квартир. Эту цифру составили пять многоквартирных домов на 1189 квартир площадью 43,6 тыс. кв. м и 70 домов ИЖС площадью 13 тыс. кв. м.

Больше всего жилья в ноябре появилось в Невском районе — 24,1 тыс. кв.м жилья или два дома на 816 квартир. Вторую строчку занял Пушкинский район, где ввели один дом на 241 квартиру площадью 11,3 тыс. кв.м. На третьем месте расположился Калининский район, в котором в ноябре появился многоквартирный дом на 64 квартиры площадью 4,7 тыс. кв.м.

Кроме того, в ноябре в Северной столице сдали 28 объектов общегражданского назначения, в том числе детский сад во Фрунзенском районе, школы в Московском, Василеостровском и Приморском районах, подстанция скорой помощи в Красносельском районе, а также поликлинику в Невском районе.

Артемий Чулков