Мокрый снег и дожди ожидаются на Кубани и в Адыгее

На юге России в ближайшие дни ожидается очередное ухудшение погодных условий: циклон принесет дожди, мокрый снег и понижение температур. От менее комфортного сценария, по данным синоптиков, будут свободны лишь Крым и Севастополь, где воздух прогреется до 10–11 градусов.

В Краснодарском крае в начале недели прогнозируется дождливая и ветреная погода. Температура воздуха днем составит около 4 градусов, на Черноморском побережье — до 9. Наиболее теплой точкой региона традиционно станет Сочи, где ожидается до 12 градусов.

В Адыгее в течение недели пройдут кратковременные дожди, в предгорьях и горах переходящие в мокрый снег. Ночью температура будет держаться на уровне 4–5 градусов тепла, днем — 8–10. К выходным синоптики допускают ночные заморозки до минус 2 градусов, дневные значения в воскресенье не превысят 2 градусов выше нуля.

В Крыму и Севастополе, согласно данным местного управления по гидрометеорологии, сохранится пасмурная и ветреная погода при температуре не выше 10–11 градусов. В Симферополе 10 декабря ожидается облачность, днем — дождь, температура составит 6–8 градусов. В Севастополе вероятны небольшие осадки, при температуре 8–10 градусов днем.

Вячеслав Рыжков