В Ставрополе испытают новый автономный троллейбус на 85 мест

В Ставрополь для испытаний доставили низкопольный троллейбус «Синара-6254». Два месяца он будет курсировать на четырех городских маршрутах (№№ 2, 4, 6 и 13), сообщили в региональном миндоре.

Фото: Миндор Ставропольского края

Новый троллейбус может пройти на автономном ходу до 30 километров. Он рассчитан на 85 пассажиров и оборудован местами для маломобильных граждан.

Салон троллейбуса оснащен климат-контролем, системами ГЛОНАСС, автоинформирования, видеонаблюдения и автоматического пожаротушения. Кроме того, в нем присутствуют USB-розетки для зарядки гаджетов, анатомические сиденья с антивандальным покрытием, аппарель для колясок, подсветка и кнопки ручного открытия.

Мария Хоперская