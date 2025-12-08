Песков позитивно оценил отказ США от комментирования переговоров по Украине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает отказ США от «мегафонной дипломатии». По его словам, переговоры по российско-украинскому конфликту должны вестись конфиденциально, а детали этих обсуждений не стоит раскрывать.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы убеждены, что такого рода сложнейшие переговоры могут вестись только в тишине»,— сказал представитель Кремля журналистам.
2 декабря Владимир Путин обсудил американский мирный план по Украине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Стороны не достигли компромисса по некоторым ключевым вопросам, рассказали в Кремле. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что споры вызвал вопрос о статусе Донбасса. Однако в дальнейшем детали переговорного процесса не приводились.