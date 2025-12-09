Стоимость новогоднего путешествия увеличилась вдвое с прошлого года

Средняя стоимость путешествия под Новый год увеличилась на 52% в сравнении с данными за 10 месяцами 2025 года. Об этом сообщил «Ъ» в пресс-службе сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours. Средний чек составил 272 тыс. руб.

Треть всех бронирований (33,6%) на новогодние праздники приходится на Египет, сообщили в Onlinetours. На втором месте по популярности у россиян находится ОАЭ (18,5%). В пятерку рейтинга входят курорты Таиланда (15,5%), Турции (7,7%) и Вьетнама (7,1%). Россия заняла седьмое место среди популярных новогодних направлений.

Самым дорогим направлением для россиян стал Таиланд. Поездка туда под Новый год для двоих взрослых стоила 371 тыс. руб. Самым бюджетным направлением стала Турция — 205 тыс. руб. Новогоднее путешествие в Египет обойдется в среднем в 247 тыс. руб., в ОАЭ — 246 тыс. руб. Чек на новогоднее путешествие в России на двоих составил 106 тыс. руб.