На Дону прокуратура выявила нарушения в организации питания в детском лагере
Ростовская транспортная прокуратура выявила нарушения в организации питания в детском оздоровительном лагере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Индивидуальном предпринимателю, оказывавшему услуги по организации питания детей, внесено представление. Продукцию сняли с реализации, ее тщательно проверят в лабораторном центре.
Поставщика привлекли к административной ответственности за нарушение изготовителем требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Ему назначили штраф.