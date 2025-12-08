Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону прокуратура выявила нарушения в организации питания в детском лагере

Ростовская транспортная прокуратура выявила нарушения в организации питания в детском оздоровительном лагере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Индивидуальном предпринимателю, оказывавшему услуги по организации питания детей, внесено представление. Продукцию сняли с реализации, ее тщательно проверят в лабораторном центре.

Поставщика привлекли к административной ответственности за нарушение изготовителем требований технических регламентов (ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Ему назначили штраф.

Мария Хоперская

Новости компаний Все