Кухарук поручил главе Сургута установить видеокамеры в парке от закладчиков

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук поручил главе Сургута Максиму Слепову проконтролировать установку камер видеонаблюдения в парке Крылова. Поручение было дано в ходе прямой линии главы региона, где обсуждалась безопасность в общественных местах югорских городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жительница Сургута обратила внимание на отсутствие камер в парке между Тюменским трактом и улицей Крылова, где фиксируются случаи появления подозрительных лиц — закладчиков.

Руслан Кухарук отметил, что установка камер видеонаблюдения является эффективным инструментом профилактики преступлений и поддержания порядка. Он подчеркнул, что система «Безопасный город» дисциплинирует граждан и способствует раскрытию правонарушений, в том числе связанных с распространением наркотиков. «Установка камер видеонаблюдения – это многолетний опыт нашей работы в этом направлении»,— сказал глава региона.

Ожидается, что камеры будут установлены в парке в следующем году и подключены к системе «Безопасный город». Сотрудникам МВД по Сургуту поручено проработать детали установки и усилить патрулирование мест общего пользования.

Мария Игнатова