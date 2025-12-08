Песков: России неизвестны итоги контактов Украины и США по мирному плану

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что итоги контактов США и Украины по американской версии мирного плана до России пока не доводились. При этом, по его словам, Москва и Вашингтон продолжают диалог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (справа)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Контакты осуществляются, но пока обсуждения не продолжались»,— сказал представитель Кремля журналистам.

2 декабря в Москве прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером для обсуждения американского мирного плана. После этого американские переговорщики провели несколько встреч с украинскими чиновниками. 6 декабря состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Дональд Трамп накануне заявил, что разочарован, поскольку украинский президент ещё не прочитал новый проект мирного плана.

Лусине Баласян