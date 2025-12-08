Сотрудницу турагенства в Черкесске задержали за кражу 700 тысяч рублей

Бывшую сотрудницу туристического агентства в Черкесске задержали по подозрению в хищении более 700 тыс. руб. В отношении 48-летней предпринимательницы возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), сообщили в ГУ МВД России по Карачаево-Черкесской Республике.

Сотрудники полиции установили, что в одном из мессенджеров фигурантка предлагала путевки в ОАЭ. Потенциальным клиентам она обещала за неделю подобрать выгодные варианты. Оплату она брала без заключения договоров, под видом бронирования путевки. Деньги она тратила на личные нужды.

От действий мошенницы пострадали четыре жительницы Черкесска: 500 тыс. руб. лишилась одна потерпевшая, а три остальные отдали подозреваемой порядка 65 тыс. руб. каждая.

Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Мария Хоперская