В Ставропольском крае ожидаются дожди и заморозки. Об этом предупредил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixabay Фото: Pixabay

Он отметил, что все муниципалитеты располагают необходимыми ресурсами, в том числе песчано-соляной смесью. Также господин Владимиров поручил главам территорий, руководителям коммунальных и дорожных служб контролировать ситуацию во избежание ЧС.

Жителям региона необходимо учитывать погодные условия при планировании поездок и быть осторожными на дорогах.

Мария Хоперская