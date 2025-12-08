Количество судозаходов в Большой порт Петербурга и в порт Усть-Луги выросло на 8%

Свыше 6600 морских судов прошли через таможенные посты в регионе деятельности Балтийской таможни с января по октябрь 2025 года. В Большом порту Петербурга за этот период количество судозаходов выросло за год на 6,9%, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В петербургском морском порту с начала года осуществили 4442 операции по прибытию и убытию судов. В пункте пропуска Усть-Луга за десять месяцев текущего года провели 2246 операций, прирост составил 8,9%.

Сотрудники Балтийской таможни возбудили 1811 дел об административных правонарушениях. Показатель на 35,3% превосходит уровень за аналогичный период 2024 года. По факту обнаружения сильнодействующих и наркотических средств возбуждено 73 дела об административном правонарушении и пять уголовных дел.

Татьяна Титаева