«Дональд Трамп слишком уж оптимистично настроен»

В Лондоне европейские лидеры обсуждают с Владимиром Зеленским американский мирный план. Ранее Дональд Трамп выразил сожаление, что украинский лидер до сих пор не ознакомился с документом. Окружение президента США дает понять, что мяч на стороне Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, отметил, что не испытывает большого оптимизма относительно всего происходящего. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что глава Белого дома окажет серьезное давление на Киев.

Дональд Трамп заявил, что немного разочарован тем, что Владимир Зеленский до сих пор не ознакомился с американским мирным планом. Как можно понять из выступления главы Белого дома, Россия этот документ фактически одобрила — теперь очередь за Киевом. Президент Украины в интервью Bloomberg дал понять, что в таком виде план не подпишет, выводить войска из Славянска и Краматорска не намерен, прописанные в проекте гарантии безопасности украинскую сторону не устраивают. Это значит, что очередная попытка переговоров не то чтобы провалилась, но можно сказать мягче — зашла в тупик, в очередной раз.

Есть большие основания предполагать, что противостояние продолжится и в наступающем 2026 году. Осенью в США пройдут очередные промежуточные выборы в Конгресс, которые уже сейчас называют референдумом о доверии Дональду Трампу. Есть очень много недовольных его правлением, причем не только среди демократов, но и среди республиканцев тоже. Велика вероятность, что позиция Америки вновь изменится после голосования. А до этого момента нужно просто продержаться. Европа такую поддержку Украине вполне может обеспечить.

Как бы то ни было, занять откровенно антиевропейскую и антиукраинскую позицию не совсем правильно. Тем не менее Трамп демонстрирует недовольство Зеленским и явно намекает на то, что готов оказать на него давление. Что это будет и будет ли вообще, пока непонятно. Нынешнему главе Белого дома выгодно заключить мир как можно быстрее, не затягивать, не ждать до осенних выборов, опять же Нобелевскую премию желательно получить. Так что есть резоны. Украинский лидер, со своей стороны, готов лично приехать в Вашингтон и объясниться, однако в аудиенции ему пока что отказано.

Между тем кажется, что Дональд Трамп слишком уж оптимистично настроен относительно того, что Россия согласна с нынешним мирным планом. По крайней мере, никто об этом публично не говорил и не заявлял.

Хотя, конечно, может быть, мы всего и не знаем. Были заявления о том, что план хороший и его можно принять за основу и дальше обсуждать. Но так, чтобы вот сейчас подписать и прекратить огонь… Об этом ничего сказано не было. Тем временем Владимир Зеленский в Лондоне встречается с лидерами объединенной Европы: с канцлером Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и британским премьером Киром Стармером. Скорее всего, гарантии по крайней мере на следующий год ему будут предоставлены. А это значит, что мирный план находится под большим вопросом.

Дмитрий Дризе