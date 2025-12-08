На Фурмановской в Ростове иномарка врезалась в «Газель»

В Ростове-на-Дону столкнулись Toyota Avensis и «Газель». ДТП случилось днем 8 декабря на улице Фурмановской. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

Предварительно, 40-летний водитель Toyota Avensis не уступил на перекрестке дорогу «Газели» под управлением 66-летнего автомобилиста. В результате случившегося пострадал водитель «Газели» и его 45-летний пассажир.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Мария Хоперская