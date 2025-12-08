Студенты ведущих вузов Юга России познакомились с работой Ростовской АЭС

Информационный блогтур состоялся в рамках проекта концерна «Росэнергоатом» «Школа атомных коммуникаций Mediaskills».



Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

Будущие журналисты и пиарщики — студенты профильных факультетов Южного федерального университета (ЮФУ), Кубанского государственного университета (КубГУ) и Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ) стали участниками информационного блогтура на Ростовскую атомную станцию. Визит стал частью подготовки к финалу проекта концерна «Росэнергоатом» «Школа атомных коммуникаций Mediaskills»*, где Ростовская АЭС выступает куратором двух команд от Южного Федерального округа - «Казаки-медийщики» (ЮФУ) и «Голос южного медиа» (КубГУ, КубГТУ).

Студенты побывали в информационном центре Ростовской АЭС, где их познакомили с историей г. Волгодонска и атомной станции, а также с принципами её работы. В учебно-тренировочном подразделении им показали полномастабные тренажеры - точные копии блочных щитов управления, которые работают на действующих энергоблоках Ростовской АЭС. Гости смогли не только увидеть оборудование, но и попробовать себя в роли операторов.

В лаборатории психофизиологического обеспечения студентам рассказали о деятельности по контролю эмоционального состояния и созданию психологического комфорта для работников, которую проводят психологи атомной станции.

О физической форме атомщиков заботится персонал физкультурно-оздоровительного комплекса, который также посетили гости. В этом спортивном учреждении созданы все условия для силовых тренировок и занятий популярными у атомщиков видами спорта (футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, бильярд и т.д.).

Фото: предоставлено: управлением информации и общественных связей Ростовской АЭС

В завершение экскурсии будущие журналисты и пиарщики увидели настоящий корпус реактора ВВЭР-1000, который установлен рядом с волгодонским заводом, где он и был произведен.

«Работа с будущими специалистами в области коммуникаций для нас очень важна. Сегодня мы познакомили их с крупнейшим энергетическим предприятием Юга России — Ростовской атомной станцией, от электроэнергии которой горит каждая третья лампочка в регионе. Уверена, что полученная информация станет для них шагом вперед на пути профессионального роста и в будущем они смогут рассказывать об атомной энергетике своим читателям и зрителям простым и доступным языком. Впереди у ребят очный финал проекта «Школа атомных коммуникаций Mediaskils» в Москве и я желаю обеим командам только победы», — отметила и.о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.

«В общей сложности за сутки наша команда преодолела почти тысячу километров. И этот путь в Волгодонск и обратно мы проделали не зря. Нам удалось познакомиться с работой и устройством уникального предприятия — Ростовской атомной станции. И эти знания нам обязательно пригодятся в решении нашего коммуникационного кейса», - рассказал куратор команды «Голос южного медиа» Владислав Левашов.