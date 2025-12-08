На участке бывшего тубдиспансера сменят зонирование под жилье для сотрудников Пермского порохового завода

В Кировском районе Перми, по улице Чистопольской, будет установлена зона многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, вместо зоны «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание». Такое решение было принято на комиссии правил землепользования и застройки в ноябре. С инициативой выступило агентство инвестиционного развития Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, ранее совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил статус приоритетного проекту ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ). В период с 2025 по 2028 год предприятие построит примерно 10 тыс. кв. м жилья для сотрудников в Кировском районе. Участок расположен недалеко от производственной площадки предприятия. По сведениям Kartoteka.ru, ранее на участке располагался краевой противотуберкулезный диспансер.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Предприятие находится в управлении холдинга «Технодинамика» (входит в периметр ГК «Ростех»).