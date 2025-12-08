«Столичные аптеки» заработали под вывесками «Здравсити Аптеки»

«Столичные аптеки», входившие в одноименную московскую аптечную сеть, сменили вывески, заметил “Ъ”. Новым арендатором аптечных точек стала компания «Ригла», рассказал собеседник “Ъ” на рынке. В контур федеральной сети перешли 62 аптеки.

В «Ригле» информацию подтвердили. Компания взяла под управление помещения аптек на условиях долгосрочной аренды. В результате 61 аптека ребрендирована и работает под вывеской «Здравсити Аптека», еще одна — под брендом «Ригла». Заместитель гендиректора по развитию «Ригла» Сергей Ковалев отметил, что ассортиментное наполнение аптек существенно выросло: в каждой точке покупателям стало доступно в среднем 6 тыс. наименований товаров.

Согласно AlphaRM, сделка позволила увеличить долю сети на столичном рынке до 12,5%. С учетом новых точек число аптек в Москве под управлением АС «Ригла» составило 845.

Аптечная сеть «Ригла» объединяет бренды «Ригла», «Здравсити Аптека», «Будь здоров!», «Живика», «Миницен», «Аптека Farmani». Согласно DSM Group, занимает первое место среди российских аптечных сетей по объему продаж (198,9 млрд руб.) и доле на рынке (около 12%). Всего сеть насчитывает на текущий момент свыше 6,7 тыс. точек в 73 регионах страны, прирастая в том числе за счет сделок M&A.

Как писали СМИ, в 2025 году «Ригла» купила дальневосточную сеть «Аптека25.рф» из 49 аптек, самарскую сеть «Алия» (174 точки), калининградскую «Новую аптеку» (55 аптек). Одной из последних сделок стала покупка 13 аптек «ГеоФарм» и «Экофарм» в Тамбовской области. В 2025 году в результате сделок M&A частью «Риглы» стали 548 аптек, уточнили в сети.

