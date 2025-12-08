Дональд Трамп присматривается к Netflix

Дональд Трамп лично решит судьбу сделки по покупке Warner Bros. компанией Netflix. Президент США заявил, что скептически относится к возможному соглашению из-за риска усиления монополии на рынке. О планах приобрести Warner Bros. Netflix сообщил на прошлой неделе. При этом в октябре глава стримингового сервиса Тед Сарандос посещал Белый дом. Однако это никак не повлияло на скепсис администрации, пишет The Wall Street Journal.

Еще один претендент на покупку — Paramount. Компания обвинила Warner Bros. в том, что студия несправедливо отдала предпочтение предложению Netflix. А гендиректор Paramount — близкий друг Трампа, отмечает главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Максим Острый: «Команда Трампа может помешать сделке, потому что второй потенциальный покупатель, активно претендовавший на Warner Bros., связан с Трампом на личном уровне. Генеральный директор и председатель Paramount — Дэвид Эллисон, его отец — Ларри Эллисон — миллиардер и друг Трампа. В данном случае речь как раз и идет о личных отношениях и взаимном влиянии и поддержке.

Это история, когда формально речь идет об антимонополии, а на деле играют роль другие факторы.

Netflix, будучи стримингом, заинтересован во многом именно в сериальном контенте. Вполне возможно, что акцент будет сделан именно на сериалы, а не на полнометражные и кинопрокатные картины. Последние обязательно сохранятся, никуда не исчезнут, потому что это престиж, премии, "Оскар", но, конечно, какие-то акценты будут переставлены. Кинотеатры, как мы видим из их официальных заявлений, готовятся к худшему. Netflix действует по принципу "как скажем — так и будет". Он очень активен в своей уверенности, что все уже завершено, он разослал письма подписчикам, строит планы и так далее. Даже если все будет так, как представляет Netflix, это не вопрос одного дня, это эпопея, которая еще не заканчивается. Мы еще увидим и услышим множество интересных выступлений».

Сейчас сделку проверяют антимонопольные органы. Если ее одобрят, Netflix получит доступ ко всей библиотеке кинокомпании, включая сеть платного телевидения HBO и стриминговый сервис HBO Max. По данным пресс-релиза сторон, стоимость сделки составляет $83 млрд. На чью сторону встанет регулятор? Управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский говорит, что в судебной практике США последних лет есть несколько различных прецедентов: «Президент наделен правом блокировать сделки, если они противоречат национальным интересам. Вот вам пример: Nippon Steel собиралась приобретать US Steel, но уже спустя пару недель после того как это было анонсировано, Джо Байден наложил вето на эту сделку. В итоге сделка не состоялась, поскольку она противоречила национальным интересам США.

Можно в этом усмотреть лоббирование его собственной платформы Трампа. Например, AOL (America Online) в свое время сливалась с Warner Corporation, это тоже было достаточно большое событие, тоже были признаки монополии, но в конце концов эта сделка состоялась, потому что AOL находилась в сложном финансовом состоянии, если бы сделка не была совершена, то AOL была бы вынуждена подать на банкротство».

По данным The Wall Street Journal, Минюст США видит риск нарушения антимонопольных законов. Так, после слияния доля объединенного сервиса может занимать треть кинорынка страны. А такие сделки министерство с 2023 года считает незаконными. Газета также напоминает, что если регуляторы заблокируют сделку, Netflix будет обязан выплатить Warner Bros. компенсацию в $6 млрд — одну из крупнейших за срыв сделки в истории. Это около 8% от стоимости компании, тогда как обычно такие выплаты не превышают 2%.

Андрей Дубков