Достояние неопределенности

Группа «Аукцыон», выпустившая после пятилетнего перерыва новый альбом «Сокровище» (см. “Ъ” от 21 ноября), устроила его концертную презентацию в московском клубе Base. Константин Баканов прочувствовал медитативный эффект от живого исполнения «Сокровища» и оценил реакцию зрителей, недополучивших главных хитов коллектива, но тепло принявших малознакомый и сложный музыкальный материал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Федоров предпочел руководить своей командой, сидя с гитарой на краю сцены

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Леонид Федоров предпочел руководить своей командой, сидя с гитарой на краю сцены

Шоумена и «лицо» «Аукцыона» Олега Гаркушу корреспондент “Ъ” увидел до концерта сидящим напротив тесного полуподвального гардероба клуба Base, у торговой точки с «мерчем» группы (виниловые пластинки, CD, книги, футболки). Точкой заведовал не менее культовый рок-персонаж Олег Коврига, руководитель лейбла «Отделение "Выход"». «У нас новые футболки с изображением Олега Гаркуши! — кричали продавцы.— Подходим, покупаем! Олег Гаркуша здесь с нами и с удовольствием оставит автограф любимым фанатам!» Несмотря на богатый опыт посещения концертов, автор этих строк не смог вспомнить, чтобы звезда была столь доступной для публики до концерта и после, когда он вернулся на то же место у гардероба.

А кого еще направить от группы двигать торговлю? Мозг и сердце коллектива Леонид Федоров слывет в музыкальных кругах персонажем закрытым, растворяющимся в музыке и не разменивающимся на мирскую суету. Как водится, за весь концерт он не произнес ни слова, лишь менял гитары и положение тела: играл то стоя, то сидя.

Есть в «Аукцыоне» еще пара персонажей, о которых нужно сказать в контексте презентации «Сокровища». В первую очередь это автор большинства текстов нового альбома, как, впрочем, и других, а также сольных проектов Федорова,— Дмитрий Озерский, бессменный поэт и клавишник «Аукцыона». О трубаче Юрии Парфенове, когда-то игравшем в оркестре Олега Лундстрема, к сожалению, приходится говорить «был». Вносившего в «аукцыоновский» музыкальный коктейль элегантные джазовые ингредиенты Парфенова не стало в июне 2025 года. Ему на «Сокровище» посвящена инструментальная композиция «Юрочка».

Эклектичный стиль альбома то ли ломает, то ли доводит до абсолюта не только джазовый «Юрочка», но и «Лето» — пожалуй, единственная «боевая» рок-н-ролльная песня, размещенная на пластинке в самом конце. Корреспондент “Ъ” услышал в песне отголоски классических хитов не только самого «Аукцыона», но и других коллективов яркой компании, запечатленной в одноименной киноленте 2018 года. «Лето» — песня, которая дарит надежду, она непременно должна была попасть в сет-лист концерта и, вознаграждая ожидания, прозвучала в числе первых.

Композицию «Борода», первый сингл с альбома, исполнили ближе к финалу. Следом – «Фа-фа», где Олег Гаркуша раскрылся в полной мере, издавая звуки, близкие к воплям.

Новый материал разбавили несколькими песнями из старых альбомов. На «И день, и ночь» духовая секция, прихватив басиста Виктора Бондарика, выстроилась напротив Леонида Федорова — получился своеобразный музыкальный батл.

Но атмосферу концерта все же определила мрачно-психоделическая, медитативная часть «Сокровища», дрейфующая к сюжетам о «стареющих детях» и «пустых гробах», с уплывающими в вечность инструментальными соло.

Ближе к финалу Федоров исполнил и «Псалом 37» в переводе Анри Волохонского. Музыкальный материал, порой напоминающий густую субстанцию, «Аукцыон» вылил на концертную публику полностью. В итоге прозвучали все песни нового альбома. Олегу Гаркуше пришлось то и дело покидать авансцену: ну не превращать же молитвы в фарс?

Публика реагировала с пониманием. Верные поклонники поймали волну и погрузились в психоделические танцы. Но в паузах в глубине танцпартера втихаря распевали «Птицу». Ни ее, ни «Дороги», ни «Все вертится», ни прочих песен, попавших в свое время на радио и в принципе к массовой аудитории, со сцены не прозвучало. Все, что предоставили зрителям для хорового исполнения,— это «День Победы» из альбома «Бодун» (1991). Ее из нынешнего сет-листа народ помнил лучше прочих.

Начавшись, как и альбом «Сокровище», с жужжания пчел, концертная презентация завершилась девятиминутной композицией, в которой всего четыре строчки, и те в качестве эпиграфа: «Темное небо надо мной. Я вернусь. Волной твоей, весной твоей». Это и есть «Юрочка». Федоров взял гитару, спел эти слова, встал, ушел и — не вернулся. На пустой сцене звучала фонограмма, озадачившая зрителей: закончилась программа или нет? Кто-то покинул зал, а кто-то остался перед сценой с зажженными телефонными фонариками в руках, то ли участвуя в мемориальном финале концерта, то ли оставаясь в поле вечной «аукцыоновской» неопределенности.

Константин Баканов