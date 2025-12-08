Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Достояние неопределенности

Группа «Аукцыон» представила альбом «Сокровище»

Группа «Аукцыон», выпустившая после пятилетнего перерыва новый альбом «Сокровище» (см. “Ъ” от 21 ноября), устроила его концертную презентацию в московском клубе Base. Константин Баканов прочувствовал медитативный эффект от живого исполнения «Сокровища» и оценил реакцию зрителей, недополучивших главных хитов коллектива, но тепло принявших малознакомый и сложный музыкальный материал.

Леонид Федоров предпочел руководить своей командой, сидя с гитарой на краю сцены

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Шоумена и «лицо» «Аукцыона» Олега Гаркушу корреспондент “Ъ” увидел до концерта сидящим напротив тесного полуподвального гардероба клуба Base, у торговой точки с «мерчем» группы (виниловые пластинки, CD, книги, футболки). Точкой заведовал не менее культовый рок-персонаж Олег Коврига, руководитель лейбла «Отделение "Выход"». «У нас новые футболки с изображением Олега Гаркуши! — кричали продавцы.— Подходим, покупаем! Олег Гаркуша здесь с нами и с удовольствием оставит автограф любимым фанатам!» Несмотря на богатый опыт посещения концертов, автор этих строк не смог вспомнить, чтобы звезда была столь доступной для публики до концерта и после, когда он вернулся на то же место у гардероба.

А кого еще направить от группы двигать торговлю? Мозг и сердце коллектива Леонид Федоров слывет в музыкальных кругах персонажем закрытым, растворяющимся в музыке и не разменивающимся на мирскую суету. Как водится, за весь концерт он не произнес ни слова, лишь менял гитары и положение тела: играл то стоя, то сидя.

Есть в «Аукцыоне» еще пара персонажей, о которых нужно сказать в контексте презентации «Сокровища». В первую очередь это автор большинства текстов нового альбома, как, впрочем, и других, а также сольных проектов Федорова,— Дмитрий Озерский, бессменный поэт и клавишник «Аукцыона». О трубаче Юрии Парфенове, когда-то игравшем в оркестре Олега Лундстрема, к сожалению, приходится говорить «был». Вносившего в «аукцыоновский» музыкальный коктейль элегантные джазовые ингредиенты Парфенова не стало в июне 2025 года. Ему на «Сокровище» посвящена инструментальная композиция «Юрочка».

Фронтмен «АукцЫона» Олег Гаркуша на презентации альбом

Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров (слева) и контрабасист Владимир Волков (справа)

Олег Гаркуша (второй справа) во время презентации

Зрители во время презентации альбома

Презентация альбома

Контрабасист Владимир Волков

Леонид Федоров

Презентация альбома

Саксофонист Николай Рубанов

Эклектичный стиль альбома то ли ломает, то ли доводит до абсолюта не только джазовый «Юрочка», но и «Лето» — пожалуй, единственная «боевая» рок-н-ролльная песня, размещенная на пластинке в самом конце. Корреспондент “Ъ” услышал в песне отголоски классических хитов не только самого «Аукцыона», но и других коллективов яркой компании, запечатленной в одноименной киноленте 2018 года. «Лето» — песня, которая дарит надежду, она непременно должна была попасть в сет-лист концерта и, вознаграждая ожидания, прозвучала в числе первых.

Композицию «Борода», первый сингл с альбома, исполнили ближе к финалу. Следом – «Фа-фа», где Олег Гаркуша раскрылся в полной мере, издавая звуки, близкие к воплям.

Новый материал разбавили несколькими песнями из старых альбомов. На «И день, и ночь» духовая секция, прихватив басиста Виктора Бондарика, выстроилась напротив Леонида Федорова — получился своеобразный музыкальный батл.

Но атмосферу концерта все же определила мрачно-психоделическая, медитативная часть «Сокровища», дрейфующая к сюжетам о «стареющих детях» и «пустых гробах», с уплывающими в вечность инструментальными соло.

Ближе к финалу Федоров исполнил и «Псалом 37» в переводе Анри Волохонского. Музыкальный материал, порой напоминающий густую субстанцию, «Аукцыон» вылил на концертную публику полностью. В итоге прозвучали все песни нового альбома. Олегу Гаркуше пришлось то и дело покидать авансцену: ну не превращать же молитвы в фарс?

Публика реагировала с пониманием. Верные поклонники поймали волну и погрузились в психоделические танцы. Но в паузах в глубине танцпартера втихаря распевали «Птицу». Ни ее, ни «Дороги», ни «Все вертится», ни прочих песен, попавших в свое время на радио и в принципе к массовой аудитории, со сцены не прозвучало. Все, что предоставили зрителям для хорового исполнения,— это «День Победы» из альбома «Бодун» (1991). Ее из нынешнего сет-листа народ помнил лучше прочих.

Начавшись, как и альбом «Сокровище», с жужжания пчел, концертная презентация завершилась девятиминутной композицией, в которой всего четыре строчки, и те в качестве эпиграфа: «Темное небо надо мной. Я вернусь. Волной твоей, весной твоей». Это и есть «Юрочка». Федоров взял гитару, спел эти слова, встал, ушел и — не вернулся. На пустой сцене звучала фонограмма, озадачившая зрителей: закончилась программа или нет? Кто-то покинул зал, а кто-то остался перед сценой с зажженными телефонными фонариками в руках, то ли участвуя в мемориальном финале концерта, то ли оставаясь в поле вечной «аукцыоновской» неопределенности.

Константин Баканов

