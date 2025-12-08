В Саратове два наряда ДПС догоняли 17-летнего водителя на Opel

В Саратове несовершеннолетний гонщик собрал четыре административных протокола за свою езду на автомобиле. Юношу доставили в отдел сотрудники ДПС, от которых он пытался скрыться сначала на своем Opel, а позже — бегом.

Дорожная полиция решила остановить автомобиль в Заводском районе. Требование сотрудников ДПС водитель проигнорировал и тем самым спровоцировал погоню, утверждают в МВД. По пути автомобиль проезжал на красный свет и не уступал дорогу пешеходам.

На шоссе Энтузиастов к погоне подключился второй наряд ДПС, который вынудил водителя Opel свернуть в один из дворов на улице Пономарева. Там молодой человек бросил автомобиль и попытался убежать.

Сейчас административные материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Автомобиль увезли на спецстоянку, сообщили в ГУ МВД региона.

Марина Окорокова