В Нальчике отремонтируют девять улиц протяженностью 11 км в 2025 году

В Нальчике в 2026 году проведут капитальный ремонт девяти улиц общей протяженностью около 11 километров. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Обновление запланировано на улицах Байсултанова, Калининградская, Пачева (от Ахохова до Головко), Тарчокова (от Кирова до Головко), Руставели (от Профсоюзной до Мазлоева), Карашаева (от спорткомплекса «Гладиатор» до Шортанова), Мазлоева, Абидова и Тепличная. Уточняется, что эти магистрали ведут к социально важным объектам и ежедневно пропускают интенсивный транспортный поток.

На этих улицах планируют увеличить ширину проезжей части, создать водоотводную систему, укладка нового дорожного полотна, монтаж освещения, строительство тротуаров и установка элементов безопасности. На улице Тарчокова дополнительно заменят изношенные инженерные сети – ремонтные работы на этом участке уже начались.

Помимо основных магистралей, в 2026 году планируется обновить межквартальные проезды в селах Кенже и Хасанья, а также в районах Стрелка, Горная и Александровка.

Константин Соловьев