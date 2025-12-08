Индия и США на этой неделе обсудят торговое соглашение

Делегация США во главе с заместителем торгового представителя США Риком Суитцером 10-11 декабря посетит Индию для продолжения переговоров по торговому соглашению. Об этом сообщил представитель индийского МИДа Рандхир Джайсвал.

«Правительства стран продолжают работать над заключением справедливого, cбалансированного и взаимовыгодного многосекторального двустороннего торгового соглашения»,— сказал Рандхир Джайсвал журналистам (цитата по Reuters).

Переговоры между Индией и США по новому торговому соглашению продолжаются с февраля. Его цель заключается в увеличении объема двусторонней торговли в два раза — до $500 млрд — к 2030 году. Диалог осложняется из-за дополнительных 25-процентных тарифов США в отношении индийских товаров, введенных в ответ на сотрудничество Нью-Дели с Москвой по нефтяному сектору. К концу августа американские пошлины на продукцию из Индии достигли 50%. В Нью-Дели назвали этот шаг Вашингтона несправедливым.

Лусине Баласян