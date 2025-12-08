Правительство обновит региональные программы для роста рождаемости

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России намерено актуализировать региональные программы по повышению рождаемости. Это следует из поручений президента Владимира Путина, который ранее призвал усилить демографические меры.

На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин заявил, что демографическая ситуация в стране плохая, рождаемость продолжает падать. Чтобы переломить этот тренд, нужно усилить действующие меры на всех уровнях, заявил глава государства.

«Конечно, как вы и сказали, будем усиливать действующие меры на всех уровнях, актуализировать вместе с субъектами региональные программы повышения рождаемости, и также, конечно, необходимо тиражировать лучшие практики, в том числе в общенациональном масштабе», — сказал Михаил Мишустин (цитата по ТАСС).