Путин призвал не допустить ухода бизнеса в тень из-за повышения НДС

Бизнес не должен уходить работать в тень после повышения ставки НДС, заявил президент России Владимир Путин. Важно, чтобы «все работало легально, и доходы соответствующие в бюджет поступали», добавил глава государства.

Президент поручил заняться «обелением» экономики. «Порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках, кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан РФ, усилить контроль за обращением наличных»,— сказал господин Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам (цитата по сайту Кремля).

Ставку НДС повысят с 20% до 22% 1 января 2026 года. Льготная ставка сохраняется для продуктов питания, лекарств, медицинской продукции и товаров для детей.