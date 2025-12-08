IBM купила Confluent за $11 млрд для укрепления позиций в ИИ

Американская корпорация IBM объявила, что она покупает компанию Confluent, специализирующуюся на работе с потоками данных в режиме реального времени. IBM заплатит за акцию Confluent $31, тем самым общая сумма сделки составит $11 млрд. 5 декабря акции Confluent торговались по $23,1, так что после объявления о сделке они выросли на 29%. Покупку планируется завершить к середине 2026 года.

Для IBM приобретение Confluent стало крупнейшей сделкой за последние годы. Эта покупка укрепит позиции корпорации в разработке искусственного интеллекта (ИИ). В заявлении IBM говорится, что сделка поможет в «создании умной платформы по работе с данными для корпоративного генеративного ИИ». Аналитики компании Wedbush отметили, что это приобретение — «сильный ход» для IBM, который добавит дополнительные возможности обработки данных к ее облачной экосистеме и поможет развивать ИИ.

Яна Рождественская