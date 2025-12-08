Днем над Крымом сбили четыре БПЛА

Минобороны России сообщило об очередном отражении атаки беспилотников. По данным военного ведомства, в период с полудня до 17:00 дежурные силы ПВО сбили 15 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Семь из них были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над территорией Крыма, два — над Курской областью. По одному дрону сбито над Брянской областью и над акваторией Каспийского моря.

Дополнительных комментариев относительно последствий инцидента и повреждений инфраструктуры в ведомстве не приводится.

Вячеслав Рыжков