Днем над Крымом сбили четыре БПЛА
Минобороны России сообщило об очередном отражении атаки беспилотников. По данным военного ведомства, в период с полудня до 17:00 дежурные силы ПВО сбили 15 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Семь из них были уничтожены над Белгородской областью, четыре — над территорией Крыма, два — над Курской областью. По одному дрону сбито над Брянской областью и над акваторией Каспийского моря.
Дополнительных комментариев относительно последствий инцидента и повреждений инфраструктуры в ведомстве не приводится.