Сотрудника нефтяной компании будут судить в Уфе за коммерческий подкуп

В Кировский райсуд Уфы направлено уголовное дело в отношении уфимца, обвиняемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, заместитель начальника управления нефтяной компании (по данным «Ъ-Уфа», ООО «Башнефть-полюс») потребовал от руководителя подрядной организации 8 млн руб. за подписание актов выполненных работ и содействие в победе фирмы в торгах. С ноября по декабрь 2023 года обвиняемый получил через посредника 2,8 млн руб. и мобильный телефон стоимостью около 130 тыс. руб.

Материалы уголовного дела в отношении посредника и директора фирмы-подрядчика выделены в отдельное производство.

