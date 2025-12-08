Для воронежских школьников организовали «Один день с Нововоронежской АЭС»

В рамках профориентационного проекта «Один день с Нововоронежской АЭС» начальник отдела технической диагностики НВ АЭС, доктор технических наук Михаил Слепов провёл три урока в гимназии им. Н.Г. Басова и выступил перед воспитанниками центра для одаренных детей «Орион», чтобы рассказать о востребованных специальностях в атомной энергетике

Фото: Управление коммуникаций Нововоронежской АЭС

Ключевой темой занятий стала «Техническая диагностика как отрасль знаний». Михаил Слепов объяснил школьникам, как фундаментальные законы физики применяются для контроля безопасности и надёжности оборудования АЭС.

Эксперт подробно остановился на современных методах поиска неисправностей и прогнозирования технического состояния систем атомной станции, познакомил аудиторию с тепловизионной и вибродиагностикой. Также участники увидели в работе тепловизор — прибор, который дистанционно измеряет температуру по инфракрасному излучению.

Занятие получило живой отклик у старшеклассников. «Это был увлекательный и полезный урок. Мы узнали о реальных профессиях на АЭС, о современных приборах и методах диагностики. Такие встречи очень помогают определиться с будущей специальностью», — поделился одиннадцатиклассник гимназии им. Басова Всеволод Вьюнов.

«Уровень подготовки учеников гимназии им. Н.Г. Басова и ребят из «Ориона-36» действительно впечатляет. Они не только отлично знают теорию, но и умеют мыслить нестандартно. Особенно радует их искренний интерес к физике за пределами школьной программы. Большая благодарность педагогам, которые вдохновляют их на такие результаты. Мы очень ждем этих ребят в качестве работников на нашем предприятии», — поделился Михаил Слепов.

Помимо этого, в октябре специалисты Нововоронежской АЭС провели для учеников гимназии виртуальный технический тур.

Профориентационный проект «Один день с Нововоронежской АЭС» реализуется с 2022 года. Ранее к школьникам приезжали дефектоскописты, химики, инженеры отдела радиационной безопасности и представители других профессий, востребованных на атомной станции.