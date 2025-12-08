Объем вложений в экономику Дона превысил полтриллиона рублей в 2025 году

Объем капиталовложений в экономику Ростовской области с начала 2025 года составил 511,3 млрд руб., что на 8,4% больше аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщили аналитики Росстата.

По информации ведомства, структура финансирования показывает преобладание внешних источников. Собственные средства предприятий и организаций составили около 37% от общего объема вложений в донскую экономику. Привлеченные ресурсы достигли 63,3%, из них бюджетные средства заняли 42,9%, а банковские кредиты — 4,7%.

Власти Ростовской области прогнозируют по итогам 2025 года увеличение объема капиталовложений до 770 млрд руб. Это превысит показатель предыдущего года на 7%.

Валентина Любашенко