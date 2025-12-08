Путин отметил работу властей Херсонской и Запорожской областей в сфере демографии
Херсонская и Запорожская области оказались в пятерке регионов с наилучшей статистикой по готовности жителей к рождению ребенка. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Целый ряд субъектов федерации показывают, как можно успешно справляться с этой задачей»,— отметил президент. По его словам, в целом по стране показатель готовности завести детей увеличился. Сильнее всего: в Херсонской и Запорожской областях, в республиках Мордовия, Алтай и Кабардино-Балкария.
Как заявил Владимир Путин, по статистике на 1 ноября показатели 18 регионов России оказались выше планируемых значений рождаемости. По рождению третьих и последующих детей план опережают 11 регионов, добавил глава государства.
Президент отметил также, что, несмотря на локальные успехи, уровень рождаемости в России продолжает снижаться. Существующие меры по улучшению ситуации Владимир Путин назвал «недостаточными». Он подчеркнул, что влияние на демографию оказывают общемировые тенденции и «внешние вызовы».