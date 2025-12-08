По порядку рассчитаться

Регуляторы рассмотрят механизм возмещения части затрат на технологическое присоединение для первого заявителя, если к созданным сетевым объектам впоследствии подключатся другие потребители. В «Россетях» поддерживают инициативу, указывая на сокращение объемов строительства нерентабельной инфраструктуры. Введение механизма экономически обосновано, считают аналитики, но на практике его реализация затруднительна: он позволит оптимизировать затраты скорее для объектов с четкими графиками подключений и большими капитальными вложениями.

Регуляторы могут проработать порядок возмещения первому заявителю части затрат на технологическое присоединение (ТП), если к созданной инфраструктуре будут затем присоединяться другие потребители. Соответствующий пункт есть в плане мероприятий по достижению показателей эффективности условий ведения бизнеса до 2030 года по направлению «Энергетическая инфраструктура», утвержденном правительством в конце ноября.

Согласно механизму, первый заявитель в рамках ТП заявляет определенную мощность.

Если впоследствии в том же месте нужно присоединить другого потребителя, для него не будет строиться отдельная инфраструктура: он может использовать те же сетевые объекты, но пока не существует порядка расчета компенсации первому потребителю.

Также планируется доведение стоимости ТП до экономически обоснованного уровня (с сохранением социальных льгот) и сокращение среднего срока процедуры с 67 до 36,6 рабочего дня.

В Минэнерго и ФАС подтвердили “Ъ”, что занимаются проработкой плана мероприятий, в том числе порядка возмещения первому заявителю части затрат на ТП при последующем присоединении к созданной инфраструктуре других потребителей. В «Россетях» сообщили “Ъ”, что поддерживают создание такого механизма. Это, по мнению компании, сократит строительство нерентабельной сетевой инфраструктуры, а также сформирует более привлекательную экономическую среду для заявителей, особенно в регионах с неразвитой инфраструктурой.

Подобная практика уже существует в мире, продолжают в госхолдинге, как правило, расходы сетевой организации на компенсацию финансируются новыми потребителями.

По итогам января-июня 2025 года выручка от ТП «Россетей» составила 33,87 млрд руб., себестоимость ТП — 4,8 млрд руб., следует из отчетности компании.

В «Сообществе потребителей энергии» полагают, что в расширение инфраструктуры на перспективу под будущие подключения должны вкладываться сами сетевые организации, это их бизнес и их риски. «Потребитель же должен вносить плату пропорционально той мощности, которую он заявил»,— говорят в ассоциации. Но если инвестором в создаваемую впрок инфраструктуру вдруг становится первый заявитель, как отмечают потребители, его права инвестора должны быть полностью обеспечены, включая возмещение оплаченных им капитальных затрат с учетом инфляции и выплату доходности на эти вложения из объема взимаемой в сетевом тарифе предпринимательской прибыли.

Вице-президент Ассоциации малой энергетики Валерий Жихарев указывает, что плата первому заявителю не должна приводить к увеличению совокупной стоимости электросетевых объектов. В ассоциации предлагают определять размер платы пропорционально мощности заявителя в мощности электросетевых объектов, построенных при ТП первого заявителя. Плата, по словам господина Жихарева, может формироваться за счет платежа заявителя и территориальной сетевой организации (ТСО), но если ее получает ТСО, то она должна распределить ее между своими потребителями услуг.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим считает, что в идеале при наличии понятного перспективного плана стоимость общей для всех присоединений инфраструктуры можно было бы распределить между новыми подключениями, взимая ее в рамках платы за ТП пропорционально подключаемой нагрузке. На практике же, по его словам, планирование основного объема ТП не поддается четкому прогнозу, поэтому распределение стоимости общих расходов среди всего набора подключений может приводить к некомпенсируемым затратам сетевых компаний в случае пересмотра планов по ТП у отдельных заявителей. «Возможно, подобный механизм имеет смысл предусмотреть как инструмент для случаев с понятными графиками подключений и существенными капитальными вложениями»,— указывает аналитик. Тогда распределение нагрузки, по его мнению, позволило бы оптимизировать затраты на подключение между заявителями в рамках значимых проектов развития территорий или сложных инвестиционных проектов.

Анна Тыбинь