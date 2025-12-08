Микрорайон 27А в Сургуте расселят и отдадут под КРТ

Расселение аварийных домов в 27А микрорайоне Сургута будет осуществляться в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук в ходе прямой линии.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам губернатора, общая площадь жилого фонда, который попадает под программу, составляет около 20 гектаров. Решение о развитии территории в рамках КРТ было принято на градостроительном совете. «В 27А микрорайоне города Сургута сосредоточено множество объектов, имеющих статус аварийных домов или признаки ветхости, и есть частный сектор»,— отметил господин Кухарук.

В настоящее время власти завершают подготовку документации для заключения договоров о КРТ на данном участке. Администрация Сургута планирует объявить аукцион по поиску инвестора до конца 2025 года. Инвестору предстоит расселить аварийное жилье и благоустроить территорию.

Проект также предусматривает строительство новых объектов образования, включая школу и детский сад. Господин Кухарук отметил, что застройщик будет обязан разработать проектную документацию на школу и детский сад. Детсад также должен быть передан муниципалитету после завершения строительства.

Мария Игнатова