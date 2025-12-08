Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане задержали подозреваемого в серии махинаций с недвижимостью

В Дагестане задержали подозреваемого в серии махинаций с недвижимостью. Фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ) стал Шамиль Цихилов, сообщили в ГУ МВД России по республике.

Фото: ГУ МВД России по Республике Дагестан

Предварительно установлено, что подозреваемый был сотрудником строительной компании. Он заключал договоры паевого взноса на покупку жилья в строящихся многоквартирных домах. Причем разрешительной документации для строительства домов не было.

От действий мошенника пострадали более 15 человек, а ущерб превысил 50 млн руб. Также фигурант получил от нескольких дольщиков автомобили.

Мария Хоперская

