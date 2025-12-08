Шойгу прибыл во Вьетнам для переговоров с руководством страны и силовиками

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл во Вьетнам с рабочим визитом во главе межведомственной делегации. В аэропорту Ханоя его встретил посол РФ Геннадий Бездетко и представители руководства Министерства общественной безопасности Вьетнама.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, 9-10 декабря у Сергея Шойгу запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны, главами правоохранительных органов и других силовых структур, посещение Памятника павшим героям и возложение венков к мемориалу, а также осмотр объектов оборонно-промышленного комплекса.

В 2025 году Россия и Вьетнам отмечают 75-летие установления дипломатических отношений.

Как ожидается, Сергея Шойгу примет генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам и премьер-министр страны Фам Минь Тинь, также в графике встречи с министром общественной безопасности СРВ Лынг Там Куангом и министром национальной обороны Фан Ван Зянгом.

«В повестке дня встреч обсуждение вопросов по широкому спектру российско-вьетнамских отношений, затрагивающих координацию действий на международной арене (в том числе, в многосторонних форматах по линии ЕАЭС, АСЕАН, БРИКС), региональную безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество, торгово-экономические отношения и взаимодействие в научно-технологической сфере, — уточнили в аппарате СБ РФ. — Также будет обстоятельно обсуждаться сотрудничество в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и экстремизмом, взаимодействие в сфере финансовых разведок, МВД, Минюста и по линии Росгвардии».

Елена Черненко, Ханой