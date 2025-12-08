АвтоВАЗ будет сотрудничать с компаниями из Индии
АвтоВАЗ планирует развивать новые технологии в сотрудничестве с индийскими производителями. Об этом заявил вице-президент компании Сергей Громак на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По словам господина Громака, предприятие рассматривает возможность совместной работы с индийскими инжиниринговыми компаниями над созданием новых автомобильных платформ, развитием гибридных технологий, а также продвижением автоматических коробок передач и турбированных двигателей.
Данное заявление свидетельствует о намерении АвтоВАЗа использовать опыт и ресурсы индийских партнеров для обновления модельного ряда и внедрения современных технологий в производство.